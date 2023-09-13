Кандидат в президенты США пообещал распустить ФБР

Такая же судьба ждет в случае избрания Рамасвами еще четыре федеральных агентства

Федеральное бюро расследований следует упразднить. Такие планы вынашивает кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. По словам предпринимателя, представляющего Республиканскую партию, такая же судьба постигнет еще четыре федеральных агентства.

Как заявил Рамасвами в беседе с изданием Semafor, он планирует, заняв президентское кресло в Белом доме, упразднить ФБР и АТФ - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Также угроза нависла над министерством образования США, комиссией по ядерному регулированию и службой питания и диетологии министерства сельского хозяйства США.

Кандидат признался, что готов пойти в обход конгресса и использовать для упразднения агентств президентские полномочия. Рамасвами уверен: если дело об упразднении названных служб дойдет до Верховного суда США, то суд одобрит это решение, передает РИА Новости.

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