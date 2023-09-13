Российская авиация уничтожила украинские беспилотные катера

Три судна обнаружены в акватории Черного моря

Морские дроны Вооруженных сил Украины обнаружила в акватории Черного моря авиация Черноморского флота 13 сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Три надводных беспилотника ударами российских самолетов были уничтожены, подчеркнули в военном ведомстве .

Ранее в Минобороны сообщили о предпринятой минувшей ночью попытке ВСУ атаковать тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота. Все морские дроны уничтожил патрульный корабль "Василий Быков".

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