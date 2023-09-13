Российская авиация уничтожила украинские беспилотные катера

Три судна обнаружены в акватории Черного моря
Морские дроны Вооруженных сил Украины обнаружила в акватории Черного моря авиация Черноморского флота 13 сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.
Три надводных беспилотника ударами российских самолетов были уничтожены, подчеркнули в военном ведомстве .
Ранее в Минобороны сообщили о предпринятой минувшей ночью попытке ВСУ атаковать тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота. Все морские дроны уничтожил патрульный корабль "Василий Быков".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: