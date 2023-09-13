Бухарест заявил протест Москве из-за обломков беспилотника

В Румынии предполагают, что дрон российский

МИД Румынии выразил России протест против "повторного нарушения воздушного пространства" страны. Российский посол срочно вызван в румынское внешнеполитическое ведомство после того, как на территории страны были найдены новые обломки беспилотника.

13 сентября Минобороны Румынии сообщило, что вблизи украинской границы обнаружены части БПЛА. Уточнялось, что разбившийся дрон найден в районе городов Нуфэрул и Виктория, обломки разлетелись на несколько десятков метров, передает ТАСС.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал граждан не беспокоиться из-за обломков дронов. Ранее, 6 сентября, вблизи границы с Украиной уже находили части беспилотника. Тогда российское происхождение дрона не подтвердилось.

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