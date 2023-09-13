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Бухарест заявил протест Москве из-за обломков беспилотника

20:40
  • среда
  • 13 сентября 2023

В Румынии предполагают, что дрон российский

МИД Румынии выразил России протест против "повторного нарушения воздушного пространства" страны. Российский посол срочно вызван в румынское внешнеполитическое ведомство после того, как на территории страны были найдены новые обломки беспилотника.

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых обломков БПЛА
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13 сентября Минобороны Румынии сообщило, что вблизи украинской границы обнаружены части БПЛА. Уточнялось, что разбившийся дрон найден в районе городов Нуфэрул и Виктория, обломки разлетелись на несколько десятков метров, передает ТАСС.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал граждан не беспокоиться из-за обломков дронов. Ранее, 6 сентября, вблизи границы с Украиной уже находили части беспилотника. Тогда российское происхождение дрона не подтвердилось.

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