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Украина надеется пережить зиму за счет Словакии

20:50
  • среда
  • 13 сентября 2023

Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины

Украина надеется на помощь Словакии зимой в вопросе импорта в страну электроэнергии. Об этом заявил премьер-министра страны Денис Шмыгаль по итогам переговоров со своим словакским коллегой Людовитом Одором.

"Обстоятельный разговор. Энергетика. Украинские и словацкие операторы в тесном содействии", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам премьера, обсуждались вопросы экспорта украинской аграрной продукции и развитие пунктов пропуска на границе.

Шмыгаль ранее заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины. Киев также рассчитывает на поддержку США в подготовке к предстоящему отопительному сезону, напоминает РИА Новости.

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