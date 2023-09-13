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Илон Маск налетал 500 часов на советском боевом самолете

21:28
  • среда
  • 13 сентября 2023

"Альбатрос" миллиардер купил еще в 2001 году

Пятьсот часов налетал американский миллиардер Илон Маск на советском учебно-боевом самолете Л-39 "Альбатрос". Предприниматель купил эту машину в 2001 году. "Альбатрос" стоял на вооружении в Советском Союзе и других странах Варшавского договора, пишет Уолтер Айзексон в книге "Илон Маск".

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Л-39 развивал скорость до 390 километров в час, мог нести бомбы и ракеты и отличался высокой маневренностью. В СССР и странах советского блока самолет использовали для обучения боевых пилотов. Маск признавался, что полеты даже ему казались немного опасными.

Основатель SpaceX рассказал Айзексону, как однажды летал с инструктором на малой высоте над Невадой. По словам Маска, это было в точности, как в Top Gun – они следовали рельефу в нескольких десятках метров над землей, а затем взмыли вертикально вверх и перевернулись вверх тормашками. Биографическая книга "Илон Маск", рассказывающая о жизни основателя компаний SpaceX и Tesla, вышла 12 сентября, отрывки публикует Buisness Insider.

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