Отметились прибалтийский страны

Еврокомиссия выдала новую порцию разъяснений по поводу списка вещей, которые запрещено ввозить на территорию ЕС россиянам. После того, как в самой Европе подняли на смех санкционные "инициативы" Брюсселя, там заявили, что запрет следует применять "пропорциональным и разумным образом". То есть у россиян не будут отбирать на таможне, к примеру, влажные салфетки и туалетную бумагу. А вот принимать решение по автомобилям - прерогатива отдельных членов ЕС. И тут, как всегда, впереди паровоза - наши прибалтийские соседи.

Быть или не быть массовому стриптизу и грабежу на границах ЕС? Каждый член европейской семьи судорожно пытается решить, насколько допустимо раздеть российского туриста при въезде в европейские сады. Опубликованные на прошлой неделе пояснения Еврокомиссии относительно ограничений на въезд наших граждан страны Прибалтики радостно восприняли как команду "фас". Литва заявила, что будет снимать с россиян всё, буквально до нижнего белья: отбирать не только автомобили (исключение - следующие транзитом в Калининград), но и попадающую под санкции одежду. Не побрезгуют даже губной помадой и туалетной бумагой. Эстония с сегодняшнего дня тоже объявила охоту на машины с российскими номерами.

"Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций. Цель санкций против России одна - заставить ее отступить к своим границам", - заявил Лаури Ляэнеметс, министр внутренних дел Эстонии.

Завтра эстонские власти будут решать, а как бы отобрать уже находящиеся в стране авто с российскими номерами. Раз уж на 12-й антироссийский пакет насобирать рестрикций не удалось, решили грабить по мелочи. Пока, правда, россиянам можно въезжать в страны ЕС в нижнем белье и с золотыми коронками на зубах, хотя тоже ведь со временем могут счесть санкционным драгметаллом.

"Дискриминация, безусловно, здесь налицо, потому что здесь по принадлежности к гражданству той или иной страны, в частности к гражданству России, вводятся ограничения, которые препятствуют фактическому въезду. Ну как человек может въехать без телефона, без планшета, без компьютера, без бытовых вещей?" – недоумевает Александр Терновцов, заместитель председателя комиссии по экспертизе законопроектов Общественной палаты РФ, кандидат юридических наук.

Неожиданно заметалась Финляндия. И остатки изрядно поредевшего турпотока терять не хочется, и отставать в русофобии негоже. На сайте национальной таможни опубликован список всего, что нельзя ввозить из России. Однако МИД страны заявил, что исполнять разъяснения Еврокомиссии и запрещать въезд на российских машинах не будет. Ведь это всего лишь рекомендация.

Видя такое разногласие среди членов европейской семьи, Брюссель начал опровергать собственные заявления. Но ясности это не добавило. Отберут или не отберут - зависит от степени русофобии конкретного государства.

"Санкции необходимо толковать широко, в том числе, чтобы обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Национальные компетентные органы должны оценить каждую ситуацию и соответственно применять запреты. Автомобили представляют собой категорию товаров, подверженных риску обхода санкций. Что касается предметов, которые явно предназначены строго для личного пользования, то уполномоченные структуры должны применять запрет соразмерным и разумным образом", - говорится в заявлении ЕК.

Лишая вот такими рекомендациями страны Старого Света остатков приезжающих и тратящих там деньги россиян, Брюссель поставил ЕС перед фактом: украинских нахлебников придется им терпеть еще долго. Еврокомиссия предложила продлить спецмеханизм предоставления убежища украинцам. При этом самому Киеву указала на его место: мол членство в ЕС еще нужно заслужить.

"Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах – и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип", - заявила Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии.

Самой Украине эксперты предрекают затяжной конфликт. В качестве компенсации обещают и дальше снабжать Киев оружием. А вот поставлять пушечное мясо, даже украинского производства не гарантируют. Официально Чехия, Германия и Австрия заявили, что не будут экстрадировать на Украину мужчин-уклонистов. А вот названные братья-поляки продвигают среди живущих в стране беженцев идею о возвращении на родину. Необходимые публикации в польских СМИ готово оплатить посольство США в Варшаве. Вашингтону выгодно, чтобы конфликт продолжался, и чтобы украинцы на фронте не закончились раньше времени.

Лилия Акиньшина, ТВ Центр

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