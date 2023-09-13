В Мексике показали мумии пришельцев. Автора сенсации уже ловили на лжи

Уфолог поклялся в подлинности останков

Сенсация из Мексики, где местным парламентариям показали инопланетян. Мумии пришельцев ученые-уфологи представили прямо на заседании Конгресса. Докладчики уверяют: останки настоящие.

Последнее, что изумлённые мексиканские чиновники ожидали услышать придя на работу, так это многочасовую лекцию на тему "одни ли мы во Вселенной". Седовласый спикер с горящими глазами - известный в стране журналист и уфолог Хайме Мауссан. На выступление пришёл не один, а вместе с молчаливыми гостями.

"Они не являются частью нашей земной эволюции. Национальный автономный университет Мексики проанализировал 14 таких существ, каждому из которых около 1000 лет. Эти существа были найдены не после крушения НЛО. Их нашли в шахтах с диатомовыми водорослями, а позже они окаменели", - рассказывает Мауссан.

Демонстрация "пришельцев" преподносится чуть ли не как первый официально зарегистрированный контакт с представителями внеземных цивилизаций. Внешне инопланетяне напоминают гуманоидов, сделанных по лекалам голливудских фильмов. Авторитетные эксперты по летающим тарелкам, впрочем, назовут как минимум 10 отличий. У этих экспонатов более крепкие и лёгкие кости и полностью отсутствуют зубы. Форма же черепа и изгибы шеи больше характерны для представителей семейства птиц, и эти особи могли откладывать яйца. Правда, насчёт внеземного происхождения учёные-уфологи пока сомневаются. В одном уверены точно - к человеческой расе те точно не принадлежали. Весь доклад под присягой - ни грамма лжи и неправды. В качестве экспертов мексиканцы пригласили троих американцев. Да не простых, а отставных офицеров разведки США. Ветераны армии с доступом к секретным данным врать точно не будут.

"Я бывший пилот армии США. Я знаком с коллегами, которые сами становились свидетелями НЛО, но они боятся рассказывать о своём опыте взаимодействия с инопланетянами. Поэтому так важно делиться такими вещами и исследовать феномен", - говорит Райан Грейвс, бывший лётчик ВВС США.

Удивительно, но это не первая демонстрация пришельцев в практике Хайме Мауссана. В 2015-м уфолог представил еще одно мумифицированное тело, названное инопланетянином неизвестного происхождения. Впрочем, тогда учёным удалось доказать, что это был человеческий ребёнок. Похожая ситуация была и в 2017-м, когда в Перу было найдено пять тел "внеземного" происхождения, которые после экспертизы оказались обычными людьми.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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