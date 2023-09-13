Сотрудников Disney срочно эвакуировали из атакованного мышами офиса

Нападение грызунов поддержали блохи

Срочная эвакуация была объявлена в генеральном офисе компании Disney в Нью-Йорке. Сотрудникам предписывалось покинуть помещения на пятом этаже из-за атаки мышей и блох.

Как сообщает издание Page Six, на предполагаемом месте атаки грызунов и насекомых расположен отдел рекламы Disney. В разосланном сотрудникам уведомлении говорилось, что кризисный менеджмент и управляющая компания знают о проблемах и работают над их решением.

Когда именно сотрудники организации, трудившиеся на подвергшемся нападению пятом этаже, смогут вернуться на свои рабочие места, им не сообщили. Издание напоминает, что ранее американская студия отказалась от традиционного прохода актеров по красной дорожке на премьере игрового фильма "Особняк с привидениями". Причина – продолжающаяся забастовка сценаристов и актеров.

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