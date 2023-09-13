Помогает смена тактики

ВС России меняют тактику ведения боя под Авдеевкой, это позволяет массово уничтожать западную технику и наемников. Об этом рассказал боец 1-й Славянской бригады с позывным "Водолаз".

По словам бойца, ВСУ не оставляют попыток контратаковать. Российские войска теперь намеренно подпускают боевиков ближе. Это позволяет уничтожить большее число живой силы и техники, утверждает "Водолаз".

Хорошо поставлена и контрбатарейная борьба. Российские войска подавляют точки ВСУ. В частности, днем ранее на авдеевском направлении были уничтожены две американские гаубицы М777.

Боец подчеркнул, что на авдеевском направлении преимущественно воюют наемники на технике НАТО. Это, в основном, ДРГ в натовском обмундировании: не мобилизованные, а наемники - поляки, латыши, грузины, передает РИА Новости.

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