ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России массово уничтожают западную технику под Авдеевкой

22:30
  • среда
  • 13 сентября 2023

Помогает смена тактики

ВС России меняют тактику ведения боя под Авдеевкой, это позволяет массово уничтожать западную технику и наемников. Об этом рассказал боец 1-й Славянской бригады с позывным "Водолаз".

ВС России перешли в контратаку на южнодонецком направлении
В США заявили о стратегической победе ВС России

По словам бойца, ВСУ не оставляют попыток контратаковать. Российские войска теперь намеренно подпускают боевиков ближе. Это позволяет уничтожить большее число живой силы и техники, утверждает "Водолаз".

Хорошо поставлена и контрбатарейная борьба. Российские войска подавляют точки ВСУ. В частности, днем ранее на авдеевском направлении были уничтожены две американские гаубицы М777.

Боец подчеркнул, что на авдеевском направлении преимущественно воюют наемники на технике НАТО. Это, в основном, ДРГ в натовском обмундировании: не мобилизованные, а наемники - поляки, латыши, грузины, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.