Мишустин обсудил с ректором РАНХиГС подготовку кадров для новых регионов

Они должны получить знания о нормах российского законодательства

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте началась подготовка специалистов из новых регионов - в этом году повышение квалификации пройдут 35 тысяч госслужащих из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом Михаилу Мишустину рассказал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В рамках отдельной квоты поступают дети участников СВО. В вузе проведена цифровизация, в том числе в филиалах, их более 40-ка по стране. Особое внимание уделяется оснащению аудиторий современной техникой и решению вопроса дефицита мест в общежитиях. Сейчас в разработке находятся несколько программ, где готовят региональных министров, руководителей госструктур.

"Престиж государственной службы, работы в регионах, в муниципалитетах сегодня повышается. И вы, как президентская академия, готовите именно кадры для такой работы. Хочу отдельно поговорить о подготовке специалистов для наших новых регионов. Это Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Без сомнения, там работают профессионалы, специалисты своего дела, но очень важно, чтобы они прошли соответствующую подготовку и получили знания о нормах российского законодательства", - заявил Мишустин.



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