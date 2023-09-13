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Мишустин обсудил с ректором РАНХиГС подготовку кадров для новых регионов

22:33
  • среда
  • 13 сентября 2023

Они должны получить знания о нормах российского законодательства

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте началась подготовка специалистов из новых регионов - в этом году повышение квалификации пройдут 35 тысяч госслужащих из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом Михаилу Мишустину рассказал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В рамках отдельной квоты поступают дети участников СВО. В вузе проведена цифровизация, в том числе в филиалах, их более 40-ка по стране. Особое внимание уделяется оснащению аудиторий современной техникой и решению вопроса дефицита мест в общежитиях. Сейчас в разработке находятся несколько программ,  где готовят региональных министров, руководителей госструктур.

"Престиж государственной службы, работы в регионах, в муниципалитетах сегодня повышается. И вы, как президентская академия, готовите именно кадры для такой работы. Хочу отдельно поговорить о подготовке специалистов для наших новых регионов. Это Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Без сомнения, там работают профессионалы, специалисты своего дела, но очень важно, чтобы они прошли соответствующую подготовку и получили знания о нормах российского законодательства", - заявил Мишустин.
 

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Ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров
Ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров
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