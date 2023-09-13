ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью и под Брянском

Дрон засекли около 21:30
Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на российской территории. Как сообщили в Минобороны, БПЛА самолетного типа засекли под Белгородом 13 сентября около 21.30.
Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, говорится в сообщении военного ведомства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об атаке беспилотника. Как написал глава региона в Telegram, системы противовоздушной обороны сбили БПЛА над Унечским районом. По данным губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"