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ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью и под Брянском

22:52
  • среда
  • 13 сентября 2023

Дрон засекли около 21:30

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на российской территории. Как сообщили в Минобороны, БПЛА самолетного типа засекли под Белгородом 13 сентября около 21.30.

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Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, говорится в сообщении военного ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об атаке беспилотника. Как написал глава региона в Telegram, системы противовоздушной обороны сбили БПЛА над Унечским районом. По данным губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.

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