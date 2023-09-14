Политолог Асмолов рассказал, как будет развиваться ситуация на Корейском полуострове

Ждать ли эскалации?

Какие интересы - экономические, политические или военные - играют сегодня приоритетную роль в сближении Москвы и Пхеньяна? Как реагируют на укрепление российско-северокорейских связей в Южной Корее и США?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Константин Асмолов.

"Напряженность на Корейском полуострове будет напоминать паттерн Холодной войны. Стороны будут активно практиковать гонку вооружений, проводить военные маневры - в том числе имитацию применения ядерного оружия, выступать с очень жесткими речами. Но определенную грань они не перейдут по очень простой причине: реальная эскалация с применением ЯО приведет к такому количеству жертв и разрушений, что прагматики, которые сегодня находятся у власти что в Сеуле, что в Пхеньяне, на подобное не пойдут", - отметил эксперт.

Полный комментарий Константина Асмолова смотрите в видео

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