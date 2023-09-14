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Российская группировка "Центр" сорвала две атаки ВСУ

08:50
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Радикалы потеряли порядка 40 человек

На донецком направлении российская артиллерия уничтожила командный пункт и пункт управления беспилотниками радикалов, а также три автомобиля с диверсантами и позицию вражеских гранатометчиков, сообщает Минобороны.

"Солнцепеки" нанесли удар по скоплению живой силы в Клещеевке.

Российская группировка "Центр" сорвала две атаки ВСУ на краснолиманском направлении. Радикалы потеряли порядка 40 человек.

На этом же участке фронта экипажи танков Т-90М "Прорыв" Центрального военного округа уничтожили несколько опорных пунктов националистов. Огонь вели по баллистической траектории - осколочно-фугасными, бронебойными и кумулятивными снарядами. Корректировали удары с помощью беспилотников. Поразив один укрепрайон, Т-90 быстро меняет позицию и бьет по новой цели. Этот способ позволяет вести эффективную прицельную стрельбу, впрочем, танкисты всегда готовы бить и прямой наводкой.

На угледарском направлении морские пехотинцы Тихоокеанского флота пресекли ряд контратак неонацистов. При поддержке бронетранспортеров штурмовики уничтожили боевиков около Новомайорского и Новодонецкого.

На этом участке фронта действуют украинские радикалы, которые прошли подготовку в странах НАТО, у них много западного вооружения. Впрочем, это им не помогло. 

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