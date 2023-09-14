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Стойкость и мужество: новые данные о подвигах российских военных

08:53
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Старший сержант Олег Баев с подчиненными нанес огневой удар по позициям националистов

Минобороны России рассказало о новых подвигах военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Старший сержант Николай Жаглин и его расчет, прикрывавший объекты российских войск от воздушного нападения, попали под обстрел боевиков. Одна из машин системы управления ПВО вышла из строя. Под шквальным огнем противника Жаглин сумел восстановить ее работоспособность и обнаружил вражеские беспилотники, которые вели корректировку ударов артиллерии ВСУ. Дроны радикалов были оперативно уничтожены нашими ракетами.

Старший сержант Олег Баев с подчиненными нанес огневой удар по позициям националистов, готовым перейти в наступление. Минометный расчет Олега полностью ликвидировал вражеский опорный пункт, где находились штурмовики, а также подразделение гранатометчиков и пикап неонацистов. Кроме того, наши бойцы пресекли нападение радикалов на эвакуационную группу, которая доставляла в полевой госпиталь раненых.

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