ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В состав Тихоокеанского флота вошел новейший сторожевой корабль

09:22
  • четверг
  • 14 сентября 2023

На корвете "Резкий" поднят военно-морской флаг

Сегодня в состав Тихоокеанского флота вошел новейший сторожевой корабль. На корвете "Резкий" во Владивостоке был поднят военно-морской флаг, передает "ТВ Центр".

"Резкий" - четвертый в серии многоцелевых сторожевых кораблей - построен на Амурском судостроительном заводе. Корвет предназначен для ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе спецопераций.

Экипаж - 100 человек. На вооружении "Резкого" - противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования. Свое название корабль получил не случайно. Это знаменательное для флота имя. 

"Эсминец "Резкий" в 1942 году был принят в состав ТОФ и защищал Дальневосточные рубежи нашей Родины долгие годы, внеся свою лепту в историю Тихоокеанского флота. И сегодня мы принимаем новейший корвет. Это действительно сплав мысли боевого могущества. То есть это баланс сил", - отметил Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Тихоокеанский флот
Тихоокеанский флот
Тихоокеанский флот
Тихоокеанский флот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.