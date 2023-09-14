На корвете "Резкий" поднят военно-морской флаг

Сегодня в состав Тихоокеанского флота вошел новейший сторожевой корабль. На корвете "Резкий" во Владивостоке был поднят военно-морской флаг, передает "ТВ Центр".

"Резкий" - четвертый в серии многоцелевых сторожевых кораблей - построен на Амурском судостроительном заводе. Корвет предназначен для ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе спецопераций.

Экипаж - 100 человек. На вооружении "Резкого" - противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования. Свое название корабль получил не случайно. Это знаменательное для флота имя.

"Эсминец "Резкий" в 1942 году был принят в состав ТОФ и защищал Дальневосточные рубежи нашей Родины долгие годы, внеся свою лепту в историю Тихоокеанского флота. И сегодня мы принимаем новейший корвет. Это действительно сплав мысли боевого могущества. То есть это баланс сил", - отметил Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ России.

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