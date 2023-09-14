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Байден высказался по поводу возможности импичмента

09:16
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Республиканцы запустили официальное расследование

Попыткой заткнуть рот американской прессе назвали в Палате представителей США письмо Белого дома руководству ключевых СМИ, передает "ТВ Центр".

Администрация президента рекомендовала быть "особенно внимательными" при освещении темы импичмента Байдену.

Официальное расследование, необходимое для процедуры, республиканцы запустили накануне. Однако в офисе главы государства призывают журналистов не верить законодателям на слово.

Возможность отстранения от власти наконец прокомментировал и сам Байден. Выступая перед сторонниками в штате Вирджиния, президент заявил: импичмент нужен республиканцам, чтобы блокировать работу правительства.

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