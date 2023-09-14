Полиция Аргентины пресекла деятельность нацистского издательства

На след преступной группировки вышли еще в 2021 году

В Аргентине пресечена деятельность крупнейшего издательства, которое печатало нацистскую и антисемитскую литературу, сообщает "ТВ Центр".

Книги, восхваляющие идеологию Третьего Рейха, годами распространялись через интернет-магазин. Причем заказы принимались по всему миру.

Среди изъятых в ходе рейда изданий - переведенные на испанский работы Гитлера, Альфреда Розенберга и даже украинского нациста Юрия Тиса-Крохмалюка, который служил в дивизии СС "Галичина", а после войны бежал в Буэнос-Айрес.

На след преступной группировки полиция вышла еще в 2021 году. Однако долго не могла установить, где именно располагается типография и офис подпольного издательства.

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