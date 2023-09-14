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ПВО сбила над Крымом 11 беспилотников

07:40
  • четверг
  • 14 сентября 2023

ВСУ также пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота

Министерство обороны России сообщило, что 14 сентября около 5:30 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима атаковать беспилотниками территорию Российской Федерации.

Как уточнили в ведомстве, средства ПВО сбили над территорией Крыма одиннадцать БПЛА. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Кроме того, стало известно, что 14 сентября ВСУ пытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов".

Катеры противника были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, добавили в Минобороны.

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