Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Новолуние в Деве
Овны
Новолуние и развернувшийся Меркурий – это поток чистого воздуха, ветер перемен! Загадывайте сегодня желания, начинайте новую жизнь, для этого есть все условия.
Тельцы
Даже робко мечтая о чем-то, что кажется сейчас недостижимым, вы привлекаете к себе нужную энергию. Ставьте перед собой высокие цели, вдруг все получится?
Близнецы
Новолуние в Деве - это повод что-то изменить в своем домашнем укладе, семейных делах. Если мечтаете переехать, сегодня можно начинать этим заниматься.
Раки
Звезды зовут вас в дорогу, хотят растормошить, сделать мобильнее. Доверьтесь им и откройтесь для перемен – они расширят ваши горизонты, принесут новый опыт.
Львы
Новая Луна в практичной Деве призывает вас заняться финансами. Пришло время искать более высокооплачиваемую работу, повышать цены за свой труд, считать расходы.
Девы
Новолуние в вашем знаке – отличный шанс на обновление. Всё, что вы начнете сегодня, будет занимать важное место в вашей дальнейшей жизни, не разменивайтесь на пустяки.
Весы
Найдите возможность уединиться сегодня и помечтать, подумать о своих заветных желаниях. Сегодня ваш день, не торопитесь делиться своей энергией с другими людьми.
Скорпионы
У вас впереди четыре недели, благоприятных для публичных выступлений и саморекламы. Активно светитесь в социальных сетях, знакомьтесь с новыми людьми, будьте открыты.
Стрельцы
Вы полны оптимизма и новых смелых идей, вас охватывает энтузиазм и желание что-то делать. Не упустите это настроение Новолуния, воплощайте в жизнь свои задумки.
Козероги
Новая Луна в родственном для вас земном знаке Девы придаст уверенности в себе, сделает более практичными. Наступает прекрасное время для учебы, поисков себя.
Водолеи
Попробуйте разобраться в своих переживаниях, а не отмахиваться от них. Новолуние поможет вам распрощаться со старыми страхами и травмами, надо только захотеть.
Рыбы
Новая Луна в противоположном знаке несет вам приятные знакомства и романтическое настроение. В ближайшие тридцать дней вы можете серьезно улучить свои отношения с окружающими.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"