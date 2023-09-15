Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Новолуние в Деве

Овны

Новолуние и развернувшийся Меркурий – это поток чистого воздуха, ветер перемен! Загадывайте сегодня желания, начинайте новую жизнь, для этого есть все условия.

Тельцы

Даже робко мечтая о чем-то, что кажется сейчас недостижимым, вы привлекаете к себе нужную энергию. Ставьте перед собой высокие цели, вдруг все получится?

Близнецы

Новолуние в Деве - это повод что-то изменить в своем домашнем укладе, семейных делах. Если мечтаете переехать, сегодня можно начинать этим заниматься.

Раки

Звезды зовут вас в дорогу, хотят растормошить, сделать мобильнее. Доверьтесь им и откройтесь для перемен – они расширят ваши горизонты, принесут новый опыт.

Львы

Новая Луна в практичной Деве призывает вас заняться финансами. Пришло время искать более высокооплачиваемую работу, повышать цены за свой труд, считать расходы.

Девы

Новолуние в вашем знаке – отличный шанс на обновление. Всё, что вы начнете сегодня, будет занимать важное место в вашей дальнейшей жизни, не разменивайтесь на пустяки.

Весы

Найдите возможность уединиться сегодня и помечтать, подумать о своих заветных желаниях. Сегодня ваш день, не торопитесь делиться своей энергией с другими людьми.

Скорпионы

У вас впереди четыре недели, благоприятных для публичных выступлений и саморекламы. Активно светитесь в социальных сетях, знакомьтесь с новыми людьми, будьте открыты.

Стрельцы

Вы полны оптимизма и новых смелых идей, вас охватывает энтузиазм и желание что-то делать. Не упустите это настроение Новолуния, воплощайте в жизнь свои задумки.

Козероги

Новая Луна в родственном для вас земном знаке Девы придаст уверенности в себе, сделает более практичными. Наступает прекрасное время для учебы, поисков себя.

Водолеи

Попробуйте разобраться в своих переживаниях, а не отмахиваться от них. Новолуние поможет вам распрощаться со старыми страхами и травмами, надо только захотеть.

Рыбы

Новая Луна в противоположном знаке несет вам приятные знакомства и романтическое настроение. В ближайшие тридцать дней вы можете серьезно улучить свои отношения с окружающими.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"