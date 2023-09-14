ЦТАК: Ким Чен Ын готов работать с Путиным над "100-летним планом" отношений

Лидер КНДР встретился с президентом России

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность работать с президентом России Владимиром Путиным над "100-летним планом" построения стабильных отношений. Такое подробности в четверг, 14 сентября, приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северная Корея изъявила готовность формировать "устремленные в будущее корейско-российские отношения и на их основе стимулировать построение сильного государства в обеих странах и осуществлять истинную международную справедливость".

При этом поездку Ким Чен Ына в Россию с его встречей с российским президентом Владимиром Путиным агентство назвало эпохальным моментом, подчеркнув "глубокую дружбу и особое братство" двух политиков.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров Путин и Ким Чен Ын обсуждали сотрудничество в различных областях, включая авиацию, транспорт, инфраструктуру.

На торжественном обеде в честь высокого гостя из Северной Кореи российский лидер произнес тост за благополучие и процветание народов двух государств и дальнейшее укрепление сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

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