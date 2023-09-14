Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ придется завершить контрнаступление в октябре

Никаких успехов украинская армия в нем не добилась

Украине придется завершить свое незадавшееся контрнаступление в октябре. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Эксперт отметил, что "способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями", причем, возможно, тремя-четырьмя неделями. Влияние окажет и погода, а измениться она может уже в октябре.

При этом, подчеркнул Джонсон, ВС России сохранят возможность наносить удары по украинским базам и другой инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что российские военнослужащие продолжают "выбивать технику, личный состав, всех тех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление".

Президент России Владимир Путин отмечал, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления составили 71 тысячу человек. Помимо огромного количества убитых бойцов Украина потеряла 543 танка, почти 18 тысяч бронемашин разных классов.

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