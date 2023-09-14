Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении обвинил Москву в своих неудачах

Российские миротворцы не смогли обеспечить безопасность в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью изданию Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как отметил политик, на протяжении долгих лет Нагорный Карабах был зоной ответственности миротворческих объединений ВС России. По мнению Пашиняна, несмотря на усилия российских военных в обеспечении безопасности на территории спорного региона, они так и не смогли "выполнить свои обязанности до конца".

"Миротворцы России не справились со своей задачей", - заявил Пашинян, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава правительства подчеркнул, что при отсутствии российских миротворцев в Нагорном Карабахе ситуация вряд ли бы изменилась. По его словам, ухудшение отношений между Ереваном и Баку рано или поздно привело бы к "новому витку" эскалации в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армения фактически признала внешнеполитический суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. По мнению российского лидера, несмотря на усилия миротворческих сил по обеспечению безопасности в регионе, Ереван все-таки принял не простое для себя решение, которое заключалось в отказе от всех территориальных претензий. Позднее слова Путина подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отметив, что Россия продолжает выступать за нормализацию отношений с Арменией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"