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Митволь в суде признал вину в мошенничестве

09:00
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Рассматривается дело о хищении 900 млн рублей

Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олег Митволь признал вину в ходе заседания Железнодорожного районного суда Красноярска в четверг, 14 сентября.

В ответ на соответствующий вопрос судьи Митволь заявил, что согласен с предъявленным ему обвинением в хищении 900 млн рублей при строительстве метрополитена в Красноярске, сообщает РИА Новости.

В июне депутат Государственной думы Александр Хинштейн рассказал, что Митволь заключил сделку со следствием и признал свою вину. Тем не менее, суд отказался отпустить обвиняемого из-под стражи.

Ранее экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова приговорили к трем годам и двум месяцам колонии общего режима по делу, связанному со строительством метро в городе. По версии следствия, с которой согласился суд, он подписал акты приемки работ, не выполненных в действительности.

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Олег Митволь
Олег Митволь
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