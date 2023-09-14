Посол Антонов указал на попытки США очернить диалог России и КНДР

Вашингтон пытается представить его как дестабилизирующий фактор

Россия — ответственная ядерная держава, способная самостоятельно решать, с кем взаимодействовать. Так российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал звучащую с Запада критику укрепления Москвой отношений с Пхеньяном.

В Telegram-канале посольства России Антонов подчеркнул, что "у США нет никакого права учить нас, как жить".

Дипломат подчеркнул, что "попытки представить продуктивный и взаимовыгодный российско-северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывают не только недоумение, но и отторжение".

Американские власти на фоне визита Ким Чен Ына в Россию отделались расплывчатыми формулировками о том, что пристально следят за развитием ситуации, однако предупредили о готовности ввести санкции в случае действий, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН. Москва подчеркивала, что выстраивает отношения с Пхеньяном с учетом этих документов, но не собирается реагировать на "окрики извне".

При этом появились сообщения, что Ким Чен Ын выразил готовность работать с президентом России Владимиром Путиным над "100-летним планом" построения стабильных отношений.

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