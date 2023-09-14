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"Зима приближается": в Киеве предупредили Зеленского о грядущей революции

09:37
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Уже через пару месяцев его ожидает свержение

Массовые демонстрации против политики пока еще действующего президента Украины Владимира Зеленского начнутся уже этой зимой. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Как отметил аналитик, глава киевского режима и его ближайшие соратники установили на Украине военную диктатуру и фактически "узурпировали власть". По мнению Соскина, в связи с этим большая часть украинских граждан планирует устроить революцию в стране для "свержения засидевшихся у власти националистов".

"Зима близко, и когда не будет ни света, ни воды, ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это все замерзнет, когда будут блэкауты по всей стране тогда, конечно, народ начнет", - заявил Соскин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший президентский советник подчеркнул, что на сегодняшний день революционные настроения на Украине "достигли своего пика". По его словам, начало нового отопительного сезона в стране обернется для Зеленского "потерей власти и изгнанием".

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от инициации мирного соглашения с Россией приведет к "народному мятежу". По мнению аналитика, "майданные настроения" среди украинского общества спровоцированы провальным контрнаступлением ВСУ.   

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