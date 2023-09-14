ЕС снял санкции с четырех россиян

Из черного списка исключили Ахмедова, Березкина, Шульгина и Шуваева

Евросоюз снял санкции с четырех граждан России: предпринимателя Фархада Ахмедова, бизнесмена Григория Березкина, полковника Георгия Шуваева и бывшего главы компании Ozon Александра Шульгина.

При этом с Шуваева санкции снимаются посмертно.

Причина принятия такого решения не названа, сообщает ТАСС.

Сообщения о том, что Евросоюз может вывести из-под действия санкций ряд россиян, появились еще 12 сентября. Тогда источники называли только Григория Березкина, Александра Шульгина и Фархада Ахмедова.

При этом 13 сентября Совет Евросоюза продлил до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции в отношении "лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

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