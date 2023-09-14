Собянин подвел итоги девяти лет работы московского стандарта госуслуг

Человек на первом месте, подчеркнул мэр столицы

"Московскому стандарту госуслуг" исполнилось девять лет. Об этом в четверг, 14 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, критерии этого стандарта предложили в свое время сами москвичи. Основной принцип заключается в том, что специалисты центров "Мои документы" не просто оформляют госуслуги, а создают дружелюбную и комфортную атмосферу для посетителей — человек на первом месте.

Сергей Собянин поблагодарил всех сотрудников, которые разделяют концепцию "Московского стандарта госуслуг" и поддерживают высокую планку работы.

Мэр отметил, что центры "Мои документы" работают уже 12 лет. Сейчас в них предоставляют более 280 государственных услуг.

"Человек на первом месте – "Московскому стандарту госуслуг" девять лет. Его критерии предложили в свое время сами москвичи. Основной принцип заключается в том, что специалисты центров "Мои документы" не просто оформляют госуслуги, а создают дружелюбную и комфортную атмосферу для посетителей", – написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что центры "Мои документы" работают уже 12 лет. Сейчас в них предоставляют более 280 государственных услуг.

Сергей Собянин также поблагодарил всех сотрудников, которые разделяют концепцию "Московского стандарта госуслуг" и поддерживают высокую планку работы.

В августе столичные центры госуслуг "Мои документы" отмечали 12-летие — теперь их больше 130. В них можно оформить более 200 видов документов для себя, семьи и бизнеса, получить пособия, выплаты, записаться в госучреждения столицы.

Сергей Собянин подчеркивал, что в столице создана лучшая в мире система предоставления госуслуг. Он отметил, что "можно нас, конечно, критиковать, что мы еще не все сделали, но лучше нас в мире никто не сделал".

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