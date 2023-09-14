ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин подвел итоги девяти лет работы московского стандарта госуслуг

09:40
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Человек на первом месте, подчеркнул мэр столицы

"Московскому стандарту госуслуг" исполнилось девять лет. Об этом в четверг, 14 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, критерии этого стандарта предложили в свое время сами москвичи. Основной принцип заключается в том, что специалисты центров "Мои документы" не просто оформляют госуслуги, а создают дружелюбную и комфортную атмосферу для посетителей — человек на первом месте.

Сергей Собянин поблагодарил всех сотрудников, которые разделяют концепцию "Московского стандарта госуслуг" и поддерживают высокую планку работы.

Мэр отметил, что центры "Мои документы" работают уже 12 лет. Сейчас в них предоставляют более 280 государственных услуг.

"Человек на первом месте – "Московскому стандарту госуслуг" девять лет. Его критерии предложили в свое время сами москвичи. Основной принцип заключается в том, что специалисты центров "Мои документы" не просто оформляют госуслуги, а создают дружелюбную и комфортную атмосферу для посетителей", – написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что центры "Мои документы" работают уже 12 лет. Сейчас в них предоставляют более 280 государственных услуг.

Сергей Собянин также поблагодарил всех сотрудников, которые разделяют концепцию "Московского стандарта госуслуг" и поддерживают высокую планку работы.

В августе столичные центры госуслуг "Мои документы" отмечали 12-летие — теперь их больше 130. В них можно оформить более 200 видов документов для себя, семьи и бизнеса, получить пособия, выплаты, записаться в госучреждения столицы.

Сергей Собянин подчеркивал, что в столице создана лучшая в мире система предоставления госуслуг. Он отметил, что "можно нас, конечно, критиковать, что мы еще не все сделали, но лучше нас в мире никто не сделал".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Офис "Мои Документы"
Офис "Мои Документы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.