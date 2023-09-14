Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе "МЭШ"

Для учеников 5–6 классов запустят цифровой школьный атлас с интерактивными контурными картами

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о новинках Московской электронной школы (МЭШ).

"С нового учебного года в электронном дневнике стало доступно расписание не только уроков и дополнительных занятий, но и городских кружков и секций, на которые ребенок записался на портале mos.ru или в школе. При желании можно самостоятельно внести в расписание какие-то личные мероприятия – так ребята могут научиться грамотно организовывать свое время и всюду успевать. А родители благодаря единому расписанию получили реальную картину школьной и внеурочной нагрузки своих детей", – написал Собянин.

При этом столичный мэр подчеркнул, что теперь в электронном дневнике отображаются и другие школьные мероприятия, как, например, волейбольный матч в спортивном зале или мастер-класс по сборке квадрокоптера на ИТ-полигоне. По его словам, если мероприятие проводится онлайн, то присоединиться к нему можно будет по ссылке прямо из расписания.

"А с октября в расписании появятся темы и даты контрольных работ – подготовиться можно будет заранее в своем темпе", – отметил мэр.

Он также добавил, что впервые в библиотеке МЭШ появились электронные интерактивные учебники для 5–9 классов. Это полноценные цифровые учебники с "живыми" картинками, 3D-иллюстрациями, аудио параграфами и видеороликами, которые сделают освоение материала более наглядным и увлекательным.

"А для школьников 7–11 классов запустим интерактивные тетради для лабораторных работ в пространстве виртуальных лабораторий. Сделать "лабораторку" по физике и химии можно будет онлайн. Развивать и проверять свои навыки и знания станет проще, а вот списывать, наверное, сложнее", уточнил Сергей Собянин.

Для учеников 5–6 классов запустят цифровой школьный атлас с интерактивными контурными картами.

Помимо этого, МЭШ продолжает интеграцию с партнерскими сервисами. Вскоре в ней будет открыт доступ к цифровому контенту библиотеки образовательных материалов федеральной платформы "Моя школа" и художественным произведениям Российской государственной библиотеки "НЭБ Свет".

МЭШ стала единой площадкой проведения олимпиад, в том числе школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Сервис обеспечит весь процесс: от создания заданий до их проверки. Вся необходимая учителям и школьникам организационная информация будет доступна на единой платформе, уточняется в сообщении.

"Наконец, с нового учебного года мы начали подключать к МЭШ московские колледжи. В пилотном проекте участвует 20 колледжей, их педагоги и студенты получат доступ к ключевым сервисам МЭШ: электронному журналу, электронному дневнику, библиотеке МЭШ, портфолио учащегося и портфолио учителя. Для всех педагогов этих колледжей закупили современные ноутбуки", – пояснил мэр Москвы.

По словам градоначальника, подключая колледжи к МЭШ, автоматизируется ряд процессов, сохраняется преемственность между средним и профильным образованием, педагоги избавляются от излишней бумажной волокиты, а студентам дается возможность продолжать пользоваться привычными им со школы инструментами и сервисами.

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