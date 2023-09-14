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В состав ВМФ торжественно приняли новейший корвет "Резкий"

11:49
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Мощь корабля впечатляет

Флаг Военном-морского флота впервые крепят к флагштоку корвета "Резкий". Бело-синий стяг вместе с флагами расцвечивания взвивается над палубой. Это главный символ того, что новейший корабль вошел в состав Тихоокеанского флота России. Небольшое водоизмещение, но серьезная огневая мощь, говорят моряки. Благодаря самому современному вооружению этот сторожевой корабль - грозная сила для надводных и подводных целей.

Гордость "Резкого" - ракетные комплексы. Противокорабельный "Уран" и зенитно-ракетный "Редут". На ходовых испытаниях в Японском море установки уже показали себя в деле. На безопасном для корабля расстоянии уничтожили сверхзвуковую цель условного противника - крылатую ракету "Москит".

"Корабль многофункциональный, здесь модульный принцип присутствует. В первую очередь - это уничтожение боевых кораблей противника и объектов военной инфраструктуры на побережье. Но также он выполняет функции ПВО", - рассказал Николай Евменов, главнокомандующий Военно-морским флотом.

Торпеды, целый арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, артиллерийские, пулеметные и гранатометные установки - все вооружение на борту "Резкого" полностью российского производства. Кораблестроители применили самые современные материалы и новейшие инженерные решения. Благодаря чему распознать приближение корвета противнику будет не так-то просто.

Сердце корабля - это мотор. Но есть и душа - невеста. Эту почетную должность Ксения Завгороднева заняла по итогам конкурса, который проводили на заводе. Помимо традиционной обязанности разбить бутылку шампанского о борт при спуске на воду и присутствовать на церемонии поднятия флага, Ксения осуществляла пусконаладку оборудования корабля и участвовала в его испытаниях.

Корвет находится на главной базе Тихоокеанского флота. Но в любой момент экипаж "Резкого" готов к выходу в море для выполнения поставленных задач. 

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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Торжественная церемония приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий"
Торжественная церемония приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий"
Торжественная церемония приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий"
Торжественная церемония приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий"
Торжественная церемония приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий"
Торжественная церемония приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий"
Торжественная церемония приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий"
Торжественная церемония приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета "Резкий"
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