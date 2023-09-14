Аналитики констатируют провал украинского контрнаступления

Но Белый дом потери Киева мало интересуют

Ежедневное вечернее селфи-шоу Зеленского. Актер выступает в новом амплуа: вместо роли вселенского попрошайки - финансовый благодетель. Осваивает бюджет Украины на следующий год.

"Я дал поручение подготовить почву для повышения минимальной заработной платы в первом полугодии. Мы добавим значительные бюджетные средства на производство вооружений и беспилотников на Украине", - говорит он.

Зеленский умолчал о том, что никакого бюджета у Украины нет. А есть дыра. В этом году на 38 миллиардов долларов. И есть подачки от западных спонсоров. Разгневанные иностранные налогоплательщики, пользователи соцсетей, ему об этом тут же напомнили.

Венгрия уже неоднократно блокировала европейские транши Киеву и заявляла: она больше не может содержать Украину. Пусть та сначала отчитается за предыдущие траты. Теперь Будапешт обвинил офис Зеленского в высокой инфляции в республике: "Украина увеличила плату за транзит российской нефти в пять раз, и нам приходится за это платить. Как следствие - цены на топливо начали резко расти. И это главная причина инфляции. Действия Киева противоречат всем нормам".

Да и украинское зерно, которое поступает в ЕС в обход всех таможенных пошлин, разоряет восточноевропейских фермеров. А потому Венгрия, Румыния и Словакия договорились не только о продлении эмбарго на сельхозпродукцию под желто-голубым флагом, но и о расширении ее перечня. Аналогичные намерения и у Польши. Изначально в списке несогласных с нечестной продовольственной конкуренцией со стороны Киева была и Болгария. Но неожиданно согласилась снять запрет в обмен на компенсацию для своих фермеров.

Переобувание Софии по поводу украинского зерна совпало с заявлением о том, что республика построит на своей территории еще одну базу НАТО. За 50 миллионов евро. А накануне правительство Болгарии одобрило меморандум о намерениях с Минобороны Украины. Никто даже и не скрывает, что Вашингтону нужно продолжение украинского конфликта с вовлечением в него европейских стран. И никаких переговоров американцы не допустят.

"Мы хотим, чтобы Украина добилась успехов на поле боя. И вернула себе всю свою территорию. Мы хотим, чтобы их суверенитет уважался. Мы хотим, чтобы на территории Украины не было российских войск. Совершенно очевидно, что прямо сейчас этого не произойдет", - сказал Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям.

Чего хотят сами граждане Украины, а не марионетка Зеленский, Белый Дом явно не интересует. ВСУ смогут продолжать контрнаступление буквально считанные недели, максимум месяц, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Кем Зеленский намерен восполнять многотысячные потери солдат, он уже озвучил: ВИЧ-инфицированными, пациентами туберкулезных и психдиспансеров. Жена военнослужащего жалуется: муж находился на психиатрическом лечении после попытки суицида. Его избили и отправили на передовую. О дальнейшей судьбе супруга ей не сообщают.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"