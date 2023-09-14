На Камчатке спасли двух туристов, пропавших еще в конце августа

Они отправились в поход на вулканы

Они идут - пусть и под руки, но на своих двоих. Уставшие, изможденные, обезвоженные. Еще несколько шагов - и их долгое путешествие по Камчатке продолжится на вертолете. На борту пенсионеры в подробностях рассказывают спасателям, что благодаря им после 70 жизнь только начинается.

Спасатели удивляются. Одни на пенсии выпиливают лобзиком, другие - вышивают крестиком. А опытные туристы Александр и Геннадий решили в очередной раз увидеть самые красивые озера, вулканы и перевалы Камчатского края. Маршрут протяженностью 50 километров проложили четко. На связь выходили регулярно. 27 августа, добравшись до ледника Богдановича, сообщили, что 5 сентября обязательно дойдут до стоянки под звучным названием "Клешня". После этого от путешественников не было никаких вестей.

Поиски вели сначала с воздуха, потом - на земле, задействовав лучшие силы. Обходили километр за километром. Очень помогали подробные карты, составленные пенсионерами перед походом. И надежда, что многодневная операция закончится успешно.

"Была применена беспилотная техника, и летел оператор вместе с вертолетом. И мы поделили зону, обследовали все досконально и обнаружили наших мужчин, которые 12 дней были уже без продуктов. На одной воде, как они сказали", - сообщил Иван Бенедык, спасатель КГКУ "ЦОД".

Они действительно держались две недели на одной воде. Поскольку все припасы использовали, чтобы выжить на леднике. Попали там в длительную пургу. А когда выбрались - заняли заранее отмеченную на карте точку и стали ждать.

"Туристы нуждаются в медицинской помощи. Были доставлены в город Петропавловск-Камчатский, где им оказали экстренную помощь", - заявил Роман Высочинский, заместитель начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Не спавшие две недели родственники твердо решили: больше никаких экстремальных путешествий. Спасатели говорят - у этих мужчин железный характер. Как далеко они отправятся после восстановления, говорить рано. Но в том, что двинутся в нужном направлении, можно не сомневаться.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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