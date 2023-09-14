Заказы со всего мира: главное о скандале с нацистским издательством в Аргентине

Книги, восхваляющие идеологию Третьего рейха, годами распространяли через интернет-магазин

Более 200 изданий, восхваляющих нацистскую идеологию. На обложках - свастика, железные кресты и имперский орел. Что уж говорить о текстах. Здесь не только труды Гитлера, но и одного из идеологов Третьего рейха Альфреда Розенберга. А еще книга украинского эсэсовца Юрия Крохмалюка, служившего в украинской дивизии "Галичина", той, что так восхваляют сегодня киевские власти. В конце 1940-х он эмигрировал в Буэнос-Айрес. Как раз в пригороде столицы и обнаружили типографию, где печаталась вся эта литература. Операция шла несколько лет.

"Все началось в 2021 году по ходатайству адвоката объединения израильских ассоциаций. Первое, что мы сделали, это перекрыли канал продаж и распространения", - рассказал Карлос Алехандро Ньяманду, генеральный комиссар полиции.

Продажу осуществляли через интернет с помощью теневых сайтов. У подозреваемых прослушивали телефонные разговоры, в магазинах проводили контрольные закупки. А после - пришли и в типографию. Арестовали одного из сотрудников, который и организовал печатное производство в доме родителей.

Такая демонстрация нацисткой символики - серьезное преступление во многих странах, в том числе и Аргентине, где проживает самое большое еврейское население в Латинской Америке.

После Второй мировой войны - с благословения бывшего президента - в Аргентине нашли убежище многие нацисты, в том числе и Йозеф Менгеле, которого называли "ангелом смерти Освенцима". Поэтому работы у детективов еще много.

Несмотря на действия полиции, книги подобного содержания до сих пор можно с еёгкостью купить в онлайн-магазинах.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"