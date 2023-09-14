Ровно 50 лет Керчи было присвоено звание города-героя

В ходе кровопролитных боев, которые продолжались 320 дней, советские воины проявили невероятную отвагу и силу духа

На горе Митридат, за господство над которой во время Великой Отечественной войны шли кровавые бои, сегодня чтят защитников и освободителей. Четыре раза линия фронта проходила через город. Сражения за Керчь длились 320 дней. 153 бойца удостоились звания Героя. А вот город-воин и город-труженик ждал свою награду почти 20 лет. Золотую звезду и орден Ленина Керчь получила только в 1973 году. Приказ зачитывали на главной площади, где собрались тысячи местных жителей.

Уже в ноябре 1941-го гитлеровцы впервые оккупировали город. Через полтора месяца советские войска проведут Керченско-Феодосийскую операцию и попытаются освободить полуостров. А воины 51-й армии станут свидетелями ужасающих преступлений фашистов. Только в Багеровском рву найдут тела 7 тысяч человек - убитых и замученных. Среди них - 250 отравленных школьников. Но провести расследование не успеют. Керчь - приоритетная цель немецкого командования: индустриальное сердце полуострова, ворота на Кавказ. В мае 1942-го враг снова овладел городом. Последние защитники ушли в подземные каменоломни.

Крымская брестская крепость сражалась 170 дней – это был последний очаг сопротивления в Крыму. Умирая от голода и жажды, задыхаясь от отравляющих газов и спасаясь от бомбежек, подземный гарнизон проводил контратаки. Держались до последней капли крови, в живых остались лишь пара сотен защитников.

"Было налажено сопротивление, то есть бойцы совершали регулярные вылазки на поверхность, в том числе, как известно, неоднократно выбивали противника из поселка и своими действиями вынуждали держать здесь 2,5 полка, то есть около 10 тысяч гитлеровцев", - рассказал Артем Шевкопляс, заведующий отделом ВОВ Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

В ноябре 1943-го началась Керченско-Эльтигенская операция. Две с половиной тысячи десантников захватили плацдарм у рыбацкого поселка Эльтиген. В первые три дня они отбили более 50 немецких атак. И больше месяца удерживали этот клочок побережья, который позже назовут "Огненная земля". А когда сил не осталось, советские воины не отступили, а с боем прорвались в центр Керчи, где несколько дней держали оборону. Еще один плацдарм к северу от города удалось удерживать до начала Крымской операции.

Керченско-Эльтигенская операция стала прологом освобождения Крыма. Подвиг десантников не позволил немцам провести контратаку на севере полуострова и деблокировать свою группировку.

Керчь освободили 11 апреля 1944-го. Сомнений в скорой окончательной победе уже не осталось, и в августе на горе Митридат был воздвигнут первый в стране Монумент Славы. 24-метровая стела в память о героических защитниках и освободителях Керчи, в память о тех, кто отвоевал для потомков право на светлое будущее.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"