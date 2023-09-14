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В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией

10:16
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Токио планирует урегулировать территориальные проблемы

Позиция Токио в отношении Москвы о решении территориальных проблем и заключении мирного договора остается неизменной. Об этом в ходе очередного брифинга заявила новый глава МИД Японии Еко Камикава.

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Напомним, что накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о роспуске всех членов кабинета министров страны. По словам политика, работа по формированию нового правительства уже начата. Позднее эту информацию подтвердили в информагентстве Kyodo, уточнив, что в состав "новоиспеченного" правительства войдут как минимум пять женщин.

"Мы твердо придерживаемся направления решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - заявила глава внешнеполитического ведомства, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что, несмотря на политические разногласия с Россией, в ближайшее время Токио все-таки планирует инициировать мирное соглашение по итогам Второй мировой войны. По его словам, японские власти "твердо" намерены решить территориальный вопрос с Москвой. При этом политик подчеркнул, что Япония не планирует отказываться от территориальных претензий в отношении четырех островов, входящих в состав Курильской гряды.  

В ответ на провокационные высказывания премьер-министра Японии в МИД России заявили, что Москва не планирует обсуждать тему мирных переговоров на условиях японской стороны. По мнению российских дипломатов, политический истеблишмент Японии должен "уяснить раз и навсегда", что любые территориальные претензии со стороны официального Токио в отношении Курильских островов не имеют какой-либо "серьезной почвы" для разговоров.

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