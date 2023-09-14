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Пентагон создал структуру для контроля за военной помощью США Киеву

10:27
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Часто звучит критика за бесконтрольное расходование средств американских налогоплательщиков

Министерство обороны США сформировало специальную группу для контроля над тем, как Украина использует военную помощь США. Об этом рассказала пресс-секретарь военного ведомства Меган Рид.
Зеленский заявил о замедлении поставок западного оружия на Украину

По ее словам, уполномоченный представитель американской администрации начал работу на Украине в конце августа, а дополнительный персонал прибудет к концу сентября.

Новая структура стала ответом на критику со стороны республиканцев, которые призывают усилить контроль за тем, как используются деньги американских налогоплательщиков, сообщает CNN.

Ранее директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала коррупцию одной из причин массовой гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Она пояснила, что, "исходя из того, насколько эффективно мы защищаем государственные средства, солдаты будут получать оружие или же оставаться без него".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты.

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