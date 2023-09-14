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Еврокомиссар начала вязать во время утомительного выступления главы ЕК

10:23
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Речь Урсулы фон дер Ляйен заставила всех заскучать

Еврокомиссар Ильва Йоханссон занялась вязанием во время выступления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе.

О забавном инциденте рассказал в своей соцсети X (бывший Twitter) глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо. На опубликованном ролике видно, как во время выступления главы ЕК Йоханссон вяжет, предположительно, носки.

"И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно", - написал французский депутат.

Пленарная сессия Европейского парламента проходит в Страсбурге с 11 по 14 сентября. На ней будут обсуждаться вопросы расширения ЕС, поддержки Украины, а также социально-экономические аспекты.  

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