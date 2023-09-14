Еврокомиссар начала вязать во время утомительного выступления главы ЕК

Речь Урсулы фон дер Ляйен заставила всех заскучать
Еврокомиссар Ильва Йоханссон занялась вязанием во время выступления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе.
О забавном инциденте рассказал в своей соцсети X (бывший Twitter) глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо. На опубликованном ролике видно, как во время выступления главы ЕК Йоханссон вяжет, предположительно, носки.
"И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно", - написал французский депутат.
Пленарная сессия Европейского парламента проходит в Страсбурге с 11 по 14 сентября. На ней будут обсуждаться вопросы расширения ЕС, поддержки Украины, а также социально-экономические аспекты.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"