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Россия потребовала от Молдавии прекратить преследование русскоязычных ресурсов

11:21
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Это недопустимо, подчеркнули в МИД России

Москва требует от Кишинева прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных информационных ресурсов. Такое заявление в четверг, 14 сентября, сделало российское Министерство иностранных дел.
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Комментарий ведомства последовал за депортацией из Молдавии руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, причем журналисту не разъяснили суть предъявляемых к нему претензий.

По прибытии в Москву Денисов рассказал, что решение о депортации было выдано таким образом, что по срокам его уже было невозможно обжаловать, а невыезд мог повлечь уголовную ответственность.

МИД России подчеркнул, что расценивает действия Кишинева как часть антироссийской кампании, продолжающейся в Молдавии.

Очередной недружественный шаг молдавских властей не останется без адекватного ответа российской стороны, цитирует заявление Министерства иностранных дел РИА Новости.

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