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Глава МИД Японии: Токио сохранит санкции против России

10:42
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Решения о введении новых рестрикций в отношении Москвы будут приниматься с учетом национальных интересов

Японские власти продолжат усиливать политику санкций в отношении России. Об этом в ходе очередного брифинга заявила глава МИД Японии Еко Камикава.

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Как отметила дипломат, за последние 18 месяцев власти Японии совместно с другими странами "Большой семерки" ввели в отношении России "сильнейшие" экономические рестрикции.

"Мы намерены и впредь их продолжить", - заявила Камикава, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Токио планирует вводить новые ограничения в отношении Москвы, учитывая собственные национальные интересы. По ее словам, при необходимости экономического или торгового взаимодействия между Японией и Россией правительство страны откажется от введения дополнительных санкций.

"Япония будет действовать исключительно в соответствии с национальными интересами", - заключила глава МИД.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны намерены значительно усилить санкционное давление в отношении России. По мнению высокопоставленного чиновника, такие действия необходимы для обеспечения международного порядка в условиях геополитической турбулентности.

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