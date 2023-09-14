Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Они состоятся в пятницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоятся в пятницу, 15 сентября, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Как ожидается, Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы, в частности, экономики и импортозамещения, а также международную тематику.

Кремль официально этот визит не анонсировал, передает РИА Новости.

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