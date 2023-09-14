Польша достроит электронный барьер на границе с Россией к октябрю

Варшава анонсировала полный мониторинг на границе

Электронный барьер на польско-российской границе будет достроен "на рубеже сентября и октября". Об этом в четверг, 14 сентября, рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

По словам политика, это будет означать введение "полного мониторинга по всей границе с Россией" с тем, "чтобы мышь не прошмыгнула с той стороны".

Министр рассказал, что электронный барьер оснащен 5,5 тысячи ночных и дневных камер, а также детекторами движения, сообщает "Интерфакс".

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что угроза России и российским гражданам "со стороны северо-запада", где расположена и Польша, по-прежнему сохраняется.

При этом глава МВД Польши Мариуш Каминьский, комментируя учения ОДКБ в Белоруссии, заявил, что российско-белорусские учения "не случайно" начались именно в канун годовщины начала Второй мировой войны — это якобы элемент психологической войны.

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