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Путина попросили расширить образовательные льготы для детей участников СВО

11:23
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Их предлагают распространить на поступающих в колледжи

Народный фронт направил президенту России Владимиру Путину предложение по предоставлению дополнительных льгот детям участников специальной военной операции при поступлении в колледжи и все военные училища.

Авторы инициативы напомнили, что подобная льгота действует для поступающих в высшие учебные заведения, но на военные и средние специальные учебные заведения не распространяется, сообщает ТАСС.

В России реализуется комплекс мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, в том числе предусмотрены различные образовательные льготы. Для поступающих в вузы граждан этих категорий выделена специальная квота.

Кроме того, Минобрнауки разработало порядок перевода участников спецоперации с платного отделения высших учебных заведений на бюджетное.

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