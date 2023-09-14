ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Эпохальный момент": в КНДР прокомментировали встречу Путина и Ким Чен Ына

11:26
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Пхеньян готов поддерживать Москву в борьбе с империалистами

Государственные СМИ КНДР назвали недавнюю встречу президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына историческим и эпохальным событием, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на выдержки из публикаций ведущих северокорейских медиа.  

Ким Чен Ын выразил готовность вместе с Россией бороться с империализмом
Кремль о дате встречи Путина и Ким Чен Ына: "На днях"

Напомним, что еще на прошлой неделе в "либеральных" СМИ западных стран начали появляться публикации о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным международных информагентств, потенциальная встреча глав государств может состояться в рамках Восточного экономического форума. Позднее эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что официальный визит северокорейской делегации в Россию обещает быть "интересным и многообещающим".  

"Историческая встреча между уважаемым товарищем Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным служат эпохальным моментом", - пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

При этом в ЦТАК подчеркнули, что встреча лидеров России и Северной Кореи свидетельствует об укреплении отношений между Москвой и Пхеньяном. Как уточнили в информагентстве, взаимовыгодное развитие российско-корейских отношений приведет к значительному усилению борьбы против "империалистов" стран "коллективного" Запада.

В главным печатном органе трудовой партии КНДР "Нодон Синмун" также добавили, что визит северокорейского лидера в Россию приведет к развитию стратегических отношений двух стран.

"Взаимоотношения России и Северной Кореи, складывающиеся поколение за поколением, возвышаются и развиваются до идущих далеко вперед стратегических отношений", - указали в "Нодон Синмун".

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе официального визита в Россию заявил, что Москва одержит "великую победу" в противостоянии с западными империалистами. По мнению политика, российская армия в зоне военной спецоперации на территории Украины ведет "священную борьбу" против глобальной гегемонии США и ЕС.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.