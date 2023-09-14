"Эпохальный момент": в КНДР прокомментировали встречу Путина и Ким Чен Ына

Пхеньян готов поддерживать Москву в борьбе с империалистами

Государственные СМИ КНДР назвали недавнюю встречу президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына историческим и эпохальным событием, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на выдержки из публикаций ведущих северокорейских медиа.

Напомним, что еще на прошлой неделе в "либеральных" СМИ западных стран начали появляться публикации о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным международных информагентств, потенциальная встреча глав государств может состояться в рамках Восточного экономического форума. Позднее эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что официальный визит северокорейской делегации в Россию обещает быть "интересным и многообещающим".

"Историческая встреча между уважаемым товарищем Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным служат эпохальным моментом", - пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

При этом в ЦТАК подчеркнули, что встреча лидеров России и Северной Кореи свидетельствует об укреплении отношений между Москвой и Пхеньяном. Как уточнили в информагентстве, взаимовыгодное развитие российско-корейских отношений приведет к значительному усилению борьбы против "империалистов" стран "коллективного" Запада.

В главным печатном органе трудовой партии КНДР "Нодон Синмун" также добавили, что визит северокорейского лидера в Россию приведет к развитию стратегических отношений двух стран.

"Взаимоотношения России и Северной Кореи, складывающиеся поколение за поколением, возвышаются и развиваются до идущих далеко вперед стратегических отношений", - указали в "Нодон Синмун".

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе официального визита в Россию заявил, что Москва одержит "великую победу" в противостоянии с западными империалистами. По мнению политика, российская армия в зоне военной спецоперации на территории Украины ведет "священную борьбу" против глобальной гегемонии США и ЕС.

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