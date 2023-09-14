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В Швеции сожгли чучело Эрдогана

12:01
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Полиция молча наблюдала за происходящим

Чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сожгли перед зданием парламента в Стокгольме.
В Швеции снова сожгли Коран

Акцию устроили сторонники террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК), которая запрещена в Турции. Городская полиция присутствовала при сожжении, но не предприняла никаких мер, пишет турецкое издание Yeni Şafak.

При этом Швеция ждет от Турции одобрения ее заявки в НАТО. Эрдоган ранее отметил, что у Стокгольма мало шансов, так как шведские власти все еще позволяют РПК свободно проводить демонстрации, которые, по словам турецкого президента, восхваляют терроризм.

В начале сентября в Швеции прошла очередная акция по сожжению Корана. Это действие вызвало возмущение мусульман по всему миру.

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