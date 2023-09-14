В Совфеде допустили блокировку WhatsApp в России

Это связано с новой функцией мессенджера

Обновление приложения WhatsApp, благодаря которому в мессенджере появилась возможность создавать новостные каналы, вызывает обеспокоенность. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор напомнил, что до сих пор подобная функция была возможна лишь у Telegram, "дружественного информационному пространству России".

Появление новой опции у WhatsApp, по мнению Бондарева, "может привести к превращению его в средство информационной войны и источник возникновения фейков".

С учетом этого политик призвал не исключать вероятность блокировки мессенджера WhatsApp на территории Российской Федерации, сообщает "Интерфакс".

У российских властей ранее уже возникали претензии к WhatsApp. Речь идет о запрещенной информации относительно распространения наркотических средств. За подобные нарушения в России предусмотрены крупные штрафы — размером в несколько миллионов рублей.

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