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Экс-разведчик ВС США Риттер: хорошо подготовленная армия России уничтожит ВСУ

12:03
  • четверг
  • 14 сентября 2023

У украинцев нет шансов

Хорошо подготовленная российская армия полностью разгромит истощенных в результате провального контрнаступления военнослужащих ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.  

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Как отметил аналитик, провал анонсированных странами "коллективного" Запада наступательных действий Украины привел к полному истощению ВСУ. По мнению Риттера, относительно недавно украинское командование приняло решение "бросить в бой" последние три механизированные бригады.

"Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день ВС России обладают значительным преимуществом не только в численности "живой силы", но и в количестве современной техники и боеприпасов. По его словам, оборонительный и общевойсковой потенциал российских военных в зоне СВО не оставит украинским бригадам "шансов на выживание".  

"Если атака ВСУ сейчас провалится, то для них все кончено. Их окружат и уничтожат", - заключил он.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский может лишиться власти в результате новой революции. По мнению аналитика, "майданные настроения" среди населения Украины значительно выросли после провала контрнаступления ВСУ в зоне военной спецоперации.   

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