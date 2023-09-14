У украинцев нет шансов

Хорошо подготовленная российская армия полностью разгромит истощенных в результате провального контрнаступления военнослужащих ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Как отметил аналитик, провал анонсированных странами "коллективного" Запада наступательных действий Украины привел к полному истощению ВСУ. По мнению Риттера, относительно недавно украинское командование приняло решение "бросить в бой" последние три механизированные бригады.

"Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день ВС России обладают значительным преимуществом не только в численности "живой силы", но и в количестве современной техники и боеприпасов. По его словам, оборонительный и общевойсковой потенциал российских военных в зоне СВО не оставит украинским бригадам "шансов на выживание".

"Если атака ВСУ сейчас провалится, то для них все кончено. Их окружат и уничтожат", - заключил он.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский может лишиться власти в результате новой революции. По мнению аналитика, "майданные настроения" среди населения Украины значительно выросли после провала контрнаступления ВСУ в зоне военной спецоперации.

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