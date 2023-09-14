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Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с соседними странами

11:40
  • четверг
  • 14 сентября 2023

А также - с государствами дальнего зарубежья

Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Оно прошло в режиме видео-конференции, передает "ТВ Центр".

"Сегодня у нас несколько вопросов - они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также поговорим об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья. Несколько докладчиков у нас сегодня. Давайте начнем, слово Сергею Нарышкину", - сказал, открывая совещание, глава государства.

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