Минфин не нашел предпосылок к массовой конфискации активов России

Отдельные страны высказывают такие намерения

В России сомневаются в том, что дальнейшее ужесточение санкций в отношении страны пойдет по жесткому сценарию и не видит пока предпосылок к массовой конфискации российских активов. Такое мнение в четверг, 14 сентября, высказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Тимофеев.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о большом, существенном, объеме активов, а роль России на мировом рынке слишком велика.

В случае "массового отъема собственности" России в виде замороженных из-за рестрикций активов есть риск дестабилизации товарных рынков, предупредил Тимофеев. Он также отметил, что "западная электоральная демократия не позволяет Западу пойти на жесткий сценарий", сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российская сторона считает высказанную в Эстонии идею конфискации активов России злонамеренной.

При этом западные СМИ предупреждали, что конфискация активов Банка России является открытым посягательством на внешнеполитический суверенитет Москвы. Пока европейские и американские чиновники не нашли "правовой инструмент", который позволил бы конфисковать замороженные активы России и передать их киевскому режиму.

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