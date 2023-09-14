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В Госдуме назвали душевным расстройством желание купить новый iPhone

12:15
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Особенно с нынешним курсом доллара

В Госдуме предложили считать психическим расстройством желание купить новый iPhone.

Об этом в четверг, 14 сентября, заявил первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов в беседе с NEWS.ru. По его словам, ежегодно повторяется одна и та же история: Apple презентует новые модели смартфона, пользователи ругаются на минимальные изменения и высокие цены, но все равно встают в очередь, чтобы первыми получить новинку.

Желание купить iPhone в самой дорогой комплектации - это истерия, уверен Леонов. Более того, большинство людей не использует даже 20% возможностей смартфона.

"Многие берут кредиты на этот якобы имиджевый гаджет. Считаю, что подобное поведение пора признать душевным расстройством", - сказал депутат.

Ранее компания Apple презентовала линейку смартфонов iPhone 15 и другие девайсы. Цена за устройство будет начинаться от 799 долларов для iPhone 15 (76,7 тысячи рублей) и от 899 долларов для iPhone 15 Plus (86,3 тысячи рублей).

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