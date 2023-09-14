ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После прохладных выходных в Москву вернется 20-градусное тепло

12:37
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Об этом рассказали в Гидрометцентре

На следующей неделе в столице прогнозируется комфортная погода с температурой около 20 градусов и выше. Об этом в четверг, 14 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что в понедельник вероятен кратковременный дождь, зато столбики термометров в течение дня будут показывать 14-19 градусов тепла.

Уже к середине недели температурные значения могут перевалить за 20 градусов — показатель будет на пару градусов превышать климатическую норму, сообщает АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец называл погоду, установившуюся в столичном регионе, зрелым бабьим летом. Он отмечал, что воздух может прогреваться до плюс 23 градусов, а затем, после небольшой паузы, теплая погода без осадков вновь вернется в Москву.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Осень
Осень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.