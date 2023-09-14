После прохладных выходных в Москву вернется 20-градусное тепло

Об этом рассказали в Гидрометцентре

На следующей неделе в столице прогнозируется комфортная погода с температурой около 20 градусов и выше. Об этом в четверг, 14 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что в понедельник вероятен кратковременный дождь, зато столбики термометров в течение дня будут показывать 14-19 градусов тепла.

Уже к середине недели температурные значения могут перевалить за 20 градусов — показатель будет на пару градусов превышать климатическую норму, сообщает АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец называл погоду, установившуюся в столичном регионе, зрелым бабьим летом. Он отмечал, что воздух может прогреваться до плюс 23 градусов, а затем, после небольшой паузы, теплая погода без осадков вновь вернется в Москву.

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