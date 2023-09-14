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"Путин решил ждать": в США объяснили тактику России по отношению к Западу

12:34
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Российские военные готовятся к контрнаступлению

Российский лидер Владимир Путин выбрал тактику "ожидания" по отношению к западным союзникам Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

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"Президент Путин решил ждать", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что российские власти прекрасно осознают, что "затяжной" конфликт на Украине не только дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в ведущих странах ЕС, но и разрушает оборонно-промышленный потенциал НАТО. По его словам, регулярные поставки вооружений ВСУ уже сказались на экономическом потенциале такого крупного геополитического игрока, как Германия.

Он также добавил, что командование ВС России приняло "стратегическое" решение, которое заключается в рациональном использование имеющихся ресурсов. Иными словами, пока президент Украины Владимир Зеленский проводит новую мобилизационную компанию, российские военные готовятся к контрнаступлению на ключевых направлениях фронта в зоне СВО, заключил аналитик.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что хорошо подготовленные ВС России полностью разгромят истощенных в результате провального контрнаступления украинской армии. По мнению военного аналитика, военнослужащие ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и техники.

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